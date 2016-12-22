Дворкович рассказал о низком качестве продуктов в ГУМе в советское время

Вице-премьер Аркадий Дворкович сравнил ГУМ современности с тем, как он выглядел 40 лет назад. Политик напомнил, что в советское время в торговом центре не было разнообразия в продуктах, а сами они были невысокого качества, передает RNS. В ГУМ чиновник прибыл на церемонию открытия ярмарки отечественных фермерских продуктов.

Особо вице-премьер отметил мороженое, которое он пробовал в ГУМе ребенком. «Кто-то из нас помнит ГУМ 30–40-летней давности, не так много было наших вкусных продуктов, они были, но их было не так уж много... ГУМовское мороженое — первое, что приходит на ум, поскольку я был ребенком», — рассказал он.

Чиновник отметил, что дефицита в ГУМе в советское время не было, однако ассортимент и качество были не на высоте. «Были продукты, но разнообразие было совсем скромное, если не сказать больше, да и качество не всегда было самым высоким», — пояснил Дворкович.

Дворкович сообщил, что с тех пор ситуация изменилась, чему способствовала помощь государства. «Мы научились производить качественные продукты, последние десять лет прошли не даром. Конечно, многое еще невозможно без поддержки государства в том или ином виде», — заявил он.