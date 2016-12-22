СБУ позвала Медведчука дать показания о пересечении границы чиновниками

В главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) пригласили лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука для дачи показаний по делу о незаконных пересечениях госграницы высокопоставленными чиновниками в 2014–2015 годах.

«Мы хотим заслушать и господина Медведчука. Очень хотим. И я, пользуясь случаем, через СМИ приглашаю его к нам», — сообщил начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук. Он добавил, что ранее СБУ уже приглашала на допрос по данному делу, однако он не явился.

21 сентября на допрос в СБУ на допрос был вызван лидер партии «Справедливость», экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Он проходит свидетелем по делу о незаконных пересечениях госграницы высокопоставленными чиновниками в 2014–2015 годах.

Как сообщается на сайте СБУ, ведется расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу Украины). «Установлено, что в 2014–2015 годах сотрудники СБ Украины организовали незаконное пересечение государственной границы Украины одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины, который вместе с лидером движения «Украинский выбор» Медведчуком совершил несколько вылетов в Российской Федерации без прохождения пограничного и таможенного контроля», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту одному из сотрудников СБУ вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления.