Глава ВТБ на день рождения получил куранты от Путина

Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами в четверг, 21 сентября, поздравил главу банка ВТБ Андрея Костина с днем рождения и подарил ему куранты — наручные часы, сообщает корреспондент РБК.

«Перед тем, как мы начнем работать, и до того, как мы «приземлились», давайте поздравим руководителя ВТБ», — сказал Путин, открывая встречу в Кремле.

«Хочу вручить вам «куранты» — скромно, но так называется, «куранты», — сказал президент, вручая руководителю ВТБ часы в коробке.

В четверг в Кремле проходит встреча главы государства и представителей деловых кругов. Среди ее участников — главы крупнейших российских компаний и банков, включая «Газпром», «Роснано», «Ростех», Сбербанк, ВТБ и другие.

Также во встрече принимают участие президент компании «Роснефть» Игорь Сечин и глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, сообщал корреспондент РБК.

Сечин и Евтушенков ведут судебное разбирательство с мая 2017 года, когда «Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система».

Со стороны власти на встрече присутствуют главы администрации президента, Министерства экономического развития, Минфина, Банка России и других ведомств.

Андрей Костин 21 сентября отмечает 61-й день рождения. Он родился в Москве, в 1979 году закончил МГУ по специальности «политическая экономия». Кандидат экономических наук. В 1979–1992 годах находился на дипломатической службе, в том числе работал в генконсульстве СССР в Австралии и советском посольстве в Великобритании, говорится в его биографии на сайте ВТБ.

С 2002 года является президентом — председателем правления, членом наблюдательного совета ВТБ.