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Киев назвал первую оштрафованную за полеты над Крымом российскую компанию
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Киев назвал первую оштрафованную за полеты над Крымом российскую компанию
Политика, 17:18
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Киев назвал первую оштрафованную за полеты над Крымом российскую компанию
Nordwind Airlines стала первой российской авиакомпанией, оштрафованной Украиной по суду за полеты над Крымом. Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с компании €354 тыс., это решение компании вручил Арбитражный суд Москвы
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Хозяйственный суд Киева взыскал с российской авиакомпании Nordwind Airlines штраф в €354 тыс. за полеты в Крым, об этом РБК рассказал пресс-секретарь Хозяйственного суда Киевской области Андрей Карамзин.

О том, что суд Киева удовлетворил обращение украинской прокуратуры Автономной Республики Крым и впервые взыскал с российской авиакомпании штраф за полеты над Крымом, ранее говорилось в сообщении ведомства.

«Решением Хозяйственного суда Киевской области от 20.09.2017 удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн», — говорится в сообщении подконтрольного Украине ведомства.

Решение украинского суда было передано в Арбитражный суд Москвы, который вручил документы Nordwind Airlines, что, по украинскому законодательству, не оставляет ответчику возможности не заплатить взимаемый штраф.

В определении суда, опубликованном на сайте украинской прокуратуры, название компании скрыто. Из документа следует, что российская авиакомпания не платила «за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района».

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик пояснила РБК, что ведомство не может обнародовать названия компании до вступления решения суда в законную силу. «Это станет возможным через две недели», — добавила пресс-секретарь.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории России.

На момент публикации представитель Арбитражного суда Москвы и Nordwind Airlines не ответили на запрос РБК.

Украина регулярно выписывает штрафы российским авиакомпаниям, которые летают над территорией Крыма. Последний раз Киев сообщал об этом 19 сентября, тогда, по данным Госавиаслужбы, с 2015 года было выписано 20 тыс. штрафов на общую сумму в 5,98 млрд руб. По этим данным, среди компаний, которым был выписан штраф, — «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», Red Wings, «Россия», «АЛРОСА», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа» «Сокол», «Ак Барс Аэро» и другие.

Министр транспорта России Максим Соколов, отвечая на выписанные Украиной штрафы, заявил, что ведомство не получало уведомления о них. «По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», — сказал он.

По украинскому закону, авиакомпания обязана выплатить штраф в течение 15 дней с момента получения уведомления о нем.

Авторы: Ася Сотникова, Любовь Алтухова.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: Украина , авиакомпании , прокуратура Крыма
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