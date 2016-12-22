Началась встреча Путина с бизнесменами в Кремле

Президент Владимир Путин открыл встречу с российскими деловыми кругами в Кремле, передает корреспондент РБК.

Целью встречи заявлено обсуждение позитивных проявлений в динамике экономического роста страны, а также по закреплению позитивных трендов в экономике. Встреча началась с поздравления главы банка ВТБ Андрея Костина с 61-летием. Президент вручил Костину подарок — наручные часы.

В числе тех, кто присутствует на встрече, — главы крупнейших российских компаний и банков, включая «Газпром», «Роснефть», «Роснано», «Ростех», Сбербанк, ВТБ и другие. Со стороны власти на встрече присутствуют главы администрации президента, Министерства экономического развития, Минфина, Банка России и прочих ведомств.

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