Новая драка произошла у ТЦ «Москва»

У торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре произошла драка, правоохранительные органы задержали около четырех человек, сообщил РБК президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.

«Тут все под контролем. ОМОНа больше, чем собравшихся. Собралось много камер, было несколько провокаторов, которые начали шум поднимать, что тут чуть ли не убивают. Но это чушь полная», — заявил Коженов.

Попытку устроить драку с участием, по разным данным, до 250 человек полиция пресекла накануне, 20 сентября. В Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права рассказали, что конфликт возник, после того как охранники ТЦ избили гражданина Таджикистана. Он потерял сознание, а охранники, по словам главы федерации Каромата Шарипова, вынесли его за пределы рынка.

Как рассказал РБК Коженов, 20 августа около 16:00 мск за территорию рынка вышел рабочий, так как ему стало плохо. «То ли эпилепсия, то ли просто плохо. Его положили в больницу. Потом собралась инициативная группа — а вдруг его кто-то ударил? Но все успокоились и разошлись. Часа через два сформировалась группа неместных людей, около 200–300 человек, они стали устраивать драки, ломать забор, закидывать урнами людей. После этого приехал ОМОН. Где-то 67 человек задержали, остальные разбежались», — сказал Коженов.

Ранее в МВД заявили, что задержали более 90 человек. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.