В ЛУКОЙЛе одобрили продажу нефтетрейдера Litasco

Правление российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» одобрило продажу нефтетрейдингового подразделения Litasco, крупнейшего покупателя российской нефти. Об этом заявил президент и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, сообщает корреспондент РБК.

«Что касается Litasco, правление в принципе дало добро на подготовку материала, сделали поручение ответственным работникам компании представить предложения о целесообразности продажи Litasco. Мы надеемся, что к концу ноября — началу декабря такие документы будут представлены правлению, и правление окончательное примет решение», — сказал Алекперов.

В конце августа Reuters со ссылкой на источники на рынке сообщал о возможной продаже Litasco из-за антироссийских санкций, осложняющих привлечение новых средств. Источник РБК в ЛУКОЙЛе подтвердил, что в компании рассматривают возможность продажи нефтетрейдингового подразделения.

Алекперов также заявил, что иск турецкой судоходной компании Palmali к Litasco «не имеет юридических оснований». «Я думаю, что позиции компании [ЛУКОЙЛа] достаточно сильные. Те заявления, которые сделали Palmali, не имеют под собой юридических оснований», — сообщил Алекперов. По его словам, турецкая компания оспаривает долгосрочный контракт на 2005–2015 годы.

«Они трактуют его по-своему. Но у нас есть документы 2015 года, где Palmali заявляет о том, что она претензий к нашей компании не имеет. Все документы есть. И мы, конечно, через юридические инстанции можем все представить», — отметил Алекперов.

18 сентября, стало известно, что Palmali подала иск на сумму почти $2 млрд к Litasco в Высокий суд Лондона. Об этом сообщал Reuters со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции заявление турецкой компании.

«Претензия касается предполагаемого невыполнения Litasco требований по долгосрочному контракту между компаниями», — заявили агентству в пресс-службе Palmali. По данным компании, иск касается «нарушения контракта на сумму чуть менее $2 млрд плюс проценты и издержки». Другие детали и подробности иска в Palmali не раскрыли.

Litasco, по подсчетам Forbes, была крупнейшим покупателем российской нефти в 2015 году и 2016 году. В 2016 году Litasco закупила 32,9 млн т российской нефти за $9,3 млрд. Компания продает 85% нефти с месторождений им. Требса и Титова (их разработку ведет совместное предприятие ЛУКОЙЛа и «Башнефти» — «Башнефть-Полюс»).