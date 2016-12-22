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В украинской Умани при взрыве пострадали паломники из Израиля
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В украинской Умани при взрыве пострадали паломники из Израиля
Общество, 16:53
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В украинской Умани при взрыве пострадали паломники из Израиля

В украинском городе Умани утром произошел взрыв, в результате которого ранены 13-летний подросток и мужчина — оба граждане Израиля. Об этом говорится в официальном сообщении Нацполиции Украины.

Как сообщили в ведомстве, взрыв произошел в гаражах неподалеку от массового скопления еврейских паломников-хасидов. В результате взрыва 13-летний паломник получил травмы в виде порезов левой кисти, а мужчина получил ссадины на бедре. Кроме того, взрывом нанесены повреждения крыше одного из гаражей.

Как добавили в Нацполиции, на месте происшествия работают оперативники и взрывотехники. По факту инцидента возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Для расследования инцидента в Умань прибыли первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин и замглавы ведомства Александр Фацевич.

Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов. В этом украинском городе находится могила цадика (праведника) Нахмана (рабби Рахман из Брацлава). Согласно поверью, если встретить еврейский новый год (Рош Ха-Шана) на могиле цадика, то следующий год будет счастливым. В 2017 году празднование Рош Ха-Шана пришлось на 20–22 сентября. На его празднование, согласно информации ГСЧС Украины, в Умань съехались около 30 тыс. паломников. В связи с паломничеством украинские спасатели переведены на повышенный уровень готовности. Порядок, согласно сведениям местного портала «Умань.Інфо», обеспечивают около 500 полицейских, которым помогают 17 сотрудников полиции Израиля.

Теги: взрыв , пострадавший , Умань , хасиды
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