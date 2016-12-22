МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства»

МВД России подтвердило повторное задержание лидера общественной организации «Христианское государство» Александра Калинина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела по факту поджога автотранспортных средств в Староконюшенном переулке в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четверо подозреваемых», — сообщила Волк. По ее словам, троим из подозреваемых предъявили обвинения в поджоге автомобилей.

Накануне, 20 сентября, источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил о задержании Калинина в городе Грязи в Липецкой области. При задержании у него были изъяты листовки против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Тогда же задержали еще троих подозреваемых — 28-летнего Юрия Калинина, брата лидера общественной организации, 28-летнего Александра Баянова и 30-летнего Дениса Манталуца. Все трое проживают в Липецкой области.

Видео: РБК

В Москве 11 сентября неизвестные подожгли два автомобиля возле офиса адвокатской коллегии Pen & Paper адвоката Учителя Константина Добрынина. Они также разбросали рядом с машинами листовки с надписью: «За Матильду гореть».

Позднее Калинин сообщил РБК, что члены «Христианского государства» не совершали поджогов автомобилей. Он заявил, что в то время они проводили встречу во Владивостоке. МВД России возбудило уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) после поджога транспортных средств.

Баянов 21 сентября также признался в поджоге офиса Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, Баянов признался, что они вместе с Юрием Калининым бросили в офис режиссера четыре «коктейля Молотова».

Инцидент произошел 31 августа. Тогда неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью здание киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, где находится студия Учителя «Рок». В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили РБК, что по данному факту началась проверка. В тот же день Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм «Матильда».