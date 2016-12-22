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МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства»
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МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства»
Конфликт вокруг «Матильды», 15:22
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МВД подтвердило повторное задержание лидера «Христианского государства»

МВД России подтвердило повторное задержание лидера общественной организации «Христианское государство» Александра Калинина. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела по факту поджога автотранспортных средств в Староконюшенном переулке в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны четверо подозреваемых», — сообщила Волк. По ее словам, троим из подозреваемых предъявили обвинения в поджоге автомобилей.

Накануне, 20 сентября, источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщил о задержании Калинина в городе Грязи в Липецкой области. При задержании у него были изъяты листовки против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». Тогда же задержали еще троих подозреваемых — 28-летнего Юрия Калинина, брата лидера общественной организации, 28-летнего Александра Баянова и 30-летнего Дениса Манталуца. Все трое проживают в Липецкой области.

Видео: РБК

В Москве 11 сентября неизвестные подожгли два автомобиля возле офиса адвокатской коллегии Pen & Paper адвоката Учителя Константина Добрынина. Они также разбросали рядом с машинами листовки с надписью: «За Матильду гореть».

Позднее Калинин сообщил РБК, что члены «Христианского государства» не совершали поджогов автомобилей. Он заявил, что в то время они проводили встречу во Владивостоке. МВД России возбудило уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) после поджога транспортных средств.

Баянов 21 сентября также признался в поджоге офиса Алексея Учителя в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, Баянов признался, что они вместе с Юрием Калининым бросили в офис режиссера четыре «коктейля Молотова».

«Дело «Матильды»: как фильм Учителя стал самым скандальным в России
Общество

Инцидент произошел 31 августа. Тогда неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью здание киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге, где находится студия Учителя «Рок». В пресс-службе ГУ МЧС России сообщили РБК, что по данному факту началась проверка. В тот же день Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе ФСБ Александру Бортникову с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность «кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм «Матильда».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: МВД , поджог , «Матильда» , «Христианское государство»
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