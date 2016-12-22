Киевскую мэрию эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Киеве эвакуировали городскую государственную администрацию после звонка о «минировании», сообщают «Украинские новости».

Как рассказали изданию в мэрии, звонок с сообщением о минировании поступил в 12:40. На сегодняшний день было назначено заседание Киевского городского совета, однако из-за сообщения о бомбе объявлен перерыв до 15:00.

Депутат Киевского горсовета от партии «ВО Свобода», журналист Игорь Мирошниченко ведет прямую трансляцию у дверей столичной мэрии на своей странице в Facebook. Он считает, что целью звонка было сорвать голосование.

Из здания были эвакуированы около 200 сотрудников горадминистрации и посетителей. Спецслужбы провели обследование первого и второго этажей здания, а также прилегающей территории, однако никаких опасных предметов не нашли.

Эвакуируй это: Москва после массовых звонков об угрозах взрывов

​На данный момент по факту инцидента начата процессуальная проверка.

19 сентября неизвестные сообщили о минировании центральной улицы Одессы — Дерибасовской. Об этом стало известно из сообщения Национальной полиции Украины, опубликованном в Facebook. В ходе обследования взрывных устройств обнаружено не было.