СК завел дело после массового отравления шаурмой в Грозном

Управление Следственного комитета России по Чеченской Республике возбудило дело по факту массового отравления шаурмой в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По данным следователей, 19 и 20 сентября 2017 года в республиканскую инфекционную больницу попали 44 человека с признаками пищевого отравления. Из них 12 — несовершеннолетние в возрасте от трех до 17 лет. Все потерпевшие, по информации следователей, ели шаурму в местном кафе.

По факту отравления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Из кафе были изъяты документы на осуществление предпринимательской деятельности и взяты на исследования продукты питания. Также было назначено несколько экспертиз, добавили в управлении СК.