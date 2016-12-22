Жителям России предложили получать американские визы в Киеве

Жители России смогут получать американские визы в посольстве США в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии.

«Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве», — указывается в сообщении. Отмечается, что заявители не обязаны быть «резидентами Украины» для получения визы в посольстве США в Киеве.

Однако они должны находиться на украинской территории, поскольку американская дипмиссия не принимает заявления по почте. «Все заявители должны указать местный адрес в Украине — адрес отеля, родственников, офиса — во время записи на собеседование. Если виза одобрена, выдача паспорта возможна только в пределах Украины», — подчеркивается в сообщении.

В конце августа пресс-секретарь американской дипмиссии в России Мария Олсон заявила, что россияне смогут получать визы в США в «любой стране мира». Об этом говорилось в заявлении Олсон, поступившем в РБК. По ее словам, американские законы «не запрещают» россиянам подавать заявления на визу в других странах.

Посольство США в России 21 августа сообщило о приостановке выдачи виз россиянам до 1 сентября в столице и на неопределенный срок в регионах. В посольстве отметили, что такое решение вызвано мерами России «по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США».

МИД России объяснил приостановку выдачи россиянам виз в США желанием «вызвать недовольство» граждан возникшими сложностями «якобы из-за сокращения» сотрудников американских представительств.

В конце июля российское внешнеполитическое ведомство предписало американской дипмиссии в России сократить число работников до 455 человек до 1 сентября. Также МИД России изъял складские помещения американского посольства в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору. В МИДе заявили, что эти действия стали ответом на расширение антироссийских санкций.

В свою очередь, 1 сентября по требованию Госдепартамента США были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредставительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американские власти объяснили эти меры ответом на сокращение числа сотрудников дипмиссий США в России.