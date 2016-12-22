МИД показал новый шпиль своей высотки

Министерство иностранных дел отчиталось о возвращении шпиля на здание ведомства — одну из «сталинских высоток» в Москве. Об этом рассказал директор департамента капитального строительства и собственности за рубежом МИД России Владимир Потапкин, передают «РИА Новости».

По словам Потапкина, сделанный из высокопрочных материалов новый шпиль на 50 т легче, чем старый, однако его высота не изменилась и составила 56 м. Внешних различий между демонтированным и новым шпилем почти нет, отметил Потапкин.

Единственное отличие — более светлый цвет облицовки нового шпиля. Однако через год конструкция потемнеет, и старый и новый материалы здания будут выглядеть одинаково, пояснил Потапкин.

В марте пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова рассказала о том, как демонтировали старый шпиль здания ведомства. По ее словам, материал, из которого был изготовлен шпиль, оказался непригодным для использования в таких конструкциях, и его распилили на сувениры, которые раздали журналистам.

«Так что сделали 900 сувениров, каждый из которых аутентичен, имеет свою форму. Получилась ограниченная уникальная серия», — заметила Захарова.

Реконструкция исторического шпиля здания МИД России началась 26 сентября 2016 года. Работы по возведению нового шпиля планируют завершить к концу 2017 года.

Вопрос реконструкции шпиля обсуждался на протяжении последних 15 лет, заявлял Потапкин сразу после начала работ по замене объекта. По его словам, работы по демонтажу неоднократно откладывались из-за семьи сапсанов, которая проживала в верхних конструкциях здания МИД.

«Мы пообщались с орнитологами, они залезали наверх, смотрели, где живут птицы. Мы, собственно, и не начинали демонтаж шпиля, пока не вывелись птенцы и не улетели», — пояснил Потапкин.

Он добавил, что птицы перелетели на другую высотку — здание бывшей гостиницы «Украина».