СМИ узнали об аферах сотрудников научных предприятий Москвы с обезьянами

Сотрудников предприятия по производству микробиологических препаратов заподозрили в аферах с поставками лабораторных обезьян. В результате махинаций из госбюджета было похищено 457 млн руб. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в хищении подозреваются сотрудники Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. Чумакова и Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им М. Чумакова РАН. Они, по данным источника, вступили в сговор с главой животноводческого хозяйства и с мая 2015 года по август 2017 года заключали договоры на поставку лабораторных мартышек и макак. В документах они прописывали заведомо завышенную стоимость, из-за чего оказываемые услуги оказывались дороже среднерыночных.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В данный момент устанавливаются личности соучастников.

Коммерческий директор ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН Екатерина Кордубан заявила РБК, что центр не осведомлен о возбуждении уголовного дела в отношении его сотрудников. «Данные контракты были заключены в соответствии с требованием 223 ФЗ, и информация о конкурсах была размещена на официальном сайте госзакупок и доступна всем участникам рынка. Поэтому невозможно говорить о факте завышения стоимости закупки животных», — сообщила Кордубан. По ее словам, ФНЦИРИП в 2017 году прошел проверку Счетной палаты, «которая данных нарушений не выявила». «На данный момент мы обратились к пресс-службе прокуратуры города Москвы для получения опровержения», — добавила она.