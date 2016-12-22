В Москве эвакуировали управы шести районов

В Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали управы шести районов. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.
Речь идет об управах районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий были выведены около 600 человек.
Секретарь управы Новокосино подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, после поступившего звонка о минировании приехала полиция», — отметил он.
Секретарь управы Кунцево также рассказала РБК, что эвакуация уже завершилась. «Звонок о минировании поступил руководству управы», — уточнила она.
Также информацию об эвакуации РБК подтвердили секретари управ Войковского района и Марьино. В управе района Савеловский отказались прокомментировать РБК данную информацию.
Людей из зданий управ в Москве из-за угроз взрывов эвакуировали 18, 19 и 20 сентября.
С 10 сентября по городам России идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. Людей эвакуировали из торговых центров, школ, университетов, с вокзалов и аэропортов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.