В Москве эвакуировали управы шести районов

В Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали управы шести районов. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

Речь идет об управах районов​ Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий были выведены около 600 человек.

Секретарь управы Новокосино подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, после поступившего звонка о минировании приехала полиция», — отметил он.

Секретарь управы Кунцево также рассказала РБК, что эвакуация уже завершилась. «Звонок о минировании поступил руководству управы», — уточнила она.

Также информацию об эвакуации РБК подтвердили секретари управ Войковского района и Марьино. В управе района Савеловский отказались прокомментировать РБК данную информацию.

Людей из зданий управ в Москве из-за угроз взрывов эвакуировали 18, 19 и 20 сентября.

С 10 сентября по городам России идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. Людей эвакуировали из торговых центров, школ, университетов, с вокзалов и аэропортов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.