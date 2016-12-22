Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Тель-Авиве

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, вылетевший из Тель-Авива во Франкфурт, вернулся и совершил вынужденную посадку в аэропорту Бен Гурион из-за неполадок с двигателем, сообщает The Times of Israel.

По информации газеты, командир воздушного судна принял решение о посадке вскоре после взлета из-за отказа одного из двигателей. По словам пассажиров самолета Airbus A321, они услышали громкий хлопок с правой стороны самолета менее чем через полчаса после взлета. Как выяснило издание Jerusalem Online, самолет после обнаружения неполадки вырабатывал топливо над морем для безопасной посадки.

По данным «Едиот Ахронот», в самолете находились 180 пассажиров, Jerusalem Online называет цифру — 160 пассажиров. Для обеспечения их эвакуации в случае возникновения внештатной ситуации в аэропорт прибыли усиленные наряды полиции и скорой помощи. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.