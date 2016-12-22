Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико

Ураган «Мария», достигший четвертой категории, лишил электричества всех жителей острова Пуэрто-Рико. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на представителя пуэрториканского управления по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, ураган повредил несколько линий электропередачи, из-за этого 100% жителей острова лишены электричества. В настоящий момент власти начинают подключать дома к электрогенераторам. Собеседник ABC News отметил, что весь остров фактически «разрушен» ураганом.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россело заявил, что восстановление линий электропередачи может занять месяцы, сообщает телеканал CNN. По его словам, большинство электростанций страны не сильно пострадали.

Пресс-секретарь губернатора сообщил ABC News, что жертвой урагана «Мария» стал один человек. Он погиб в городе Баямон, расположенном к юго-западу от пуэрториканской столицы Сан-Хуан. Оторвавшаяся от здания из-за сильного ветра деревянная панель ударила человека по голове, он скончался на месте.

В настоящее время ураган обрушился на Доминиканскую Республику. Как сообщает CNN, жертвами «Марии» в этой стране стали 14 человек. Сотни домов также были уничтожены.

Представитель правительства Доминиканы Чарльз Чонг рассказал CNN, что ураган лишил жителей страны еды и воды и они находятся «на грани выживания». Он добавил, что из-за урагана в стране зафиксированы многочисленные случаи мародерства. По данным Национальной метеорологической службы США, «Мария» движется на северо-запад со скоростью чуть более 14 км/ч. Скорость ветра достигает 185 км/ч.

Ранее, 19 сентября, ураган «Мария» усиливался до пятой, максимальной категории. Тогда скорость ветра урагана достигала 260 км/ч.