В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек

В Алжире в результате ДТП на трассе N6 в вилайете Адрар между городами Регган и Бордж-Бу-Арреридж погибли 17 человек. Об этом сообщает Radio Algerie со ссылкой на представителя местных властей.

«В результате аварии погибли 17 человек, в том числе 11 иностранцев и шесть алжирцев», — заявил радиослужбе полковник Фарук Акур. Он отметил, что в ДТП также пострадали еще пять человек, включая четырех иностранцев.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Бордж-Бу-Аррериджа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют причины аварии.