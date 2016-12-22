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В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек
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В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек
Общество, 13:20
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В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек

В Алжире в результате ДТП на трассе N6 в вилайете Адрар между городами Регган и Бордж-Бу-Арреридж погибли 17 человек. Об этом сообщает Radio Algerie со ссылкой на представителя местных властей.

«В результате аварии погибли 17 человек, в том числе 11 иностранцев и шесть алжирцев», — заявил радиослужбе полковник Фарук Акур. Он отметил, что в ДТП также пострадали еще пять человек, включая четырех иностранцев.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу Бордж-Бу-Аррериджа. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и выясняют причины аварии.

Теги: Алжир , иностранцы , ДТП , жертвы
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