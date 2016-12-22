Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen

Активисты британского отделения Greenpeace заблокировали в устье Темзы судно, ввозившее в Великобританию партию автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями. Об этом говорится на сайте британского отделения организации, где ведется прямая трансляция действий активистов.

Как говорится в сообщении, 25 активистов Greenpeace на каяках и лодках подплыли к судну, ввозившему в Великобританию автомобили производства Volkswagen, и поднялись на борт. «Захват» судна произошел около 9:00 по местному времени (11:00 мск). Сейчас активисты блокируют погрузочный люк судна. «Они не перестанут, пока Volkswagen не отправит обратно свои токсичные машины и не прекратит производство своих дизельных машин», — говорится в сообщении организации.

Одновременно 41 активист Greenpeace собрался в порту Ширнесс в графстве Кент — пункте назначения судна. Ширнесс является крупнейшим портом страны, через который ввозятся автомобили. Там активисты проникли на стоянку, где размещены уже прибывшие в Великобританию и ожидающие отправки к дилерам автомобили Volkswagen. «Эти смелые добровольцы пытаются заполучить ключи от тысяч дизельных двигателей», — пояснили в организации.

«Дизельные автомобили токсичны. Поэтому мы препятствуем ввозу машин Volkswagen в нашу страну от имени наших детей. Они сильнее всех пострадали от негативного влияния выхлопов дизельных двигателей», — передает слова одного из активистов, Джанет Баркер, местное издание Kent Online.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию графства Кент, к месту скопления активистов в порту Ширнесс отправлены сотрудники сил правопорядка.

Greenpeace протестует против ввоза дизельных машин марки Volkswagen с 2011 года, когда организация опубликовала доклад The Dark Side of Volkswagen. Она считает, что автомобили производства немецкого концерна несут угрозу людям и окружающей среде. В частности, Greenpeace утверждает, что Volkswagen является «самым грязным» автопроизводителем в Европе. В 2015 году в США концерн оказался в центре «Дизельгейта» — скандала, связанного с занижением компанией доли вредных выбросов дизельными двигателями. В итоге компания договорилась с американскими регуляторами о выплате штрафа размером $1 млрд.