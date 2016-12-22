Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,40 57,87 EUR Нал. 69,62 68,91 USD Бирж. 58,08 -0,05 EUR Бирж. 69,14 +0,03 USD ЦБ. 58,22 +0,10 EUR ЦБ. 69,26 -0,50 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 3865,95 +2,95 ММВБ 2059,17 +0,08% РТС 1116,86 -0,50% Brent 55,84 -0,61% DJIA 22412,59 +0,19% Nasdaq 6456,04 -0,08% FTSE 7267,78 -0,06%
Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen
Лента новостей
Самолет Lufthansa совершил вынужденную посадку в Тель-Авиве 14:43, Общество Медали Олимпийских игр: от Афин-1896 до Пхенчхана-2018 14:40, Спорт  Полиция Украины засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета 14:32, Общество После ДТП с 29 пострадавшими в Карачаево-Черкесии возбудили дело 14:19, Общество В Москве эвакуировали управы шести районов 14:11, Общество «Смерть Сталина»: станет ли комедия новой «Матильдой» 14:10, Стиль Яровая предложила запретить волокиту при оказании госуслуг 14:10, Общество Из Казани с водкой: как смена стратегии увеличила бизнес «Алкоторга» 14:08, Бизнес Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале 14:00, Финансы В ЦБ исключили «эффект домино» в банковской сфере России 14:00, Финансы Экс-сотрудник «ВКонтакте» заявил о предложениях по статье о Дурове 13:58, Общество Туристы рассказали об акции в Барселоне за референдум в Каталонии 13:57, Общество Ураган «Мария» лишил электричества всех жителей Пуэрто-Рико 13:54, Общество Россия заявила США о пресечении обстрелов российских военных в Сирии 13:53, Политика Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen 13:48, Общество Смена караула: чем помог ФГУП «Охрана» переход от МВД к Росгвардии 13:41, Бизнес Активист «Христианского государства» признался в поджоге офиса Учителя 13:38, Общество В Алжире жертвами ДТП стали 17 человек 13:20, Общество Янукович подаст в суд на Луценко из-за слов о миллионах экс-президента 13:16, Политика Губернатор Самарской области уйдет в отставку 13:15, Политика «Газпром» и «Роснефть» договорились об обмене газом на Дальнем Востоке 13:05, Бизнес Mitsubishi отзовет более 89 тыс. автомобилей в России 13:05, Бизнес В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов 13:02, Общество Большая разница: сравнение РБК 500 и Fortune 500 13:01, Экономика Автомобильная отрасль принесла больше всего новичков рейтингу РБК 500 13:00, Бизнес Украинские пограничники заявили о задержании россиянки с наркотиками 12:59, Общество По уголовному делу о стычке у ТЦ «Москва» задержали почти 100 человек 12:51, Общество В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка 12:40, Общество
Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen
Общество, 13:48
0
Британские активисты Greenpeace блокировали судно с машинами Volkswagen

Активисты британского отделения Greenpeace заблокировали в устье Темзы судно, ввозившее в Великобританию партию автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями. Об этом говорится на сайте британского отделения организации, где ведется прямая трансляция действий активистов.

Как говорится в сообщении, 25 активистов Greenpeace на каяках и лодках подплыли к судну, ввозившему в Великобританию автомобили производства Volkswagen, и поднялись на борт. «Захват» судна произошел около 9:00 по местному времени (11:00 мск). Сейчас активисты блокируют погрузочный люк судна. «Они не перестанут, пока Volkswagen не отправит обратно свои токсичные машины и не прекратит производство своих дизельных машин», — говорится в сообщении организации.

Volkswagen заплатит США $4,3 млрд для урегулирования «дизельгейта»
Бизнес

Одновременно 41 активист Greenpeace собрался в порту Ширнесс в графстве Кент — пункте назначения судна. Ширнесс является крупнейшим портом страны, через который ввозятся автомобили. Там активисты проникли на стоянку, где размещены уже прибывшие в Великобританию и ожидающие отправки к дилерам автомобили Volkswagen. «Эти смелые добровольцы пытаются заполучить ключи от тысяч дизельных двигателей», — пояснили в организации.

«Дизельные автомобили токсичны. Поэтому мы препятствуем ввозу машин Volkswagen в нашу страну от имени наших детей. Они сильнее всех пострадали от негативного влияния выхлопов дизельных двигателей», — передает слова одного из активистов, Джанет Баркер, местное издание Kent Online.

«Дизельгейт»: куда новый глава Volkswagen ведет автоконцерн
Бизнес

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию графства Кент, к месту скопления активистов в порту Ширнесс отправлены сотрудники сил правопорядка.

Greenpeace протестует против ввоза дизельных машин марки Volkswagen с 2011 года, когда организация опубликовала доклад The Dark Side of Volkswagen. Она считает, что автомобили производства немецкого концерна несут угрозу людям и окружающей среде. В частности, Greenpeace утверждает, что Volkswagen является «самым грязным» автопроизводителем в Европе. В 2015 году в США концерн оказался в центре «Дизельгейта» — скандала, связанного с занижением компанией доли вредных выбросов дизельными двигателями. В итоге компания договорилась с американскими регуляторами о выплате штрафа размером $1 млрд.

Теги: Greenpeace , активисты , захват , Volkswagen
Главное
Губернатор Самарской области уйдет в отставку Политика
Материалы по теме
В Норвегии задержали корабль организации Greenpeace Arctic Sunrise Общество
В Greenpeace объяснили причины загрязнения городов Общество
Активисты Greenpeace установили в Гамбурге статую Трампа в виде младенца Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку