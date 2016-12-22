Украинские пограничники заявили о задержании россиянки с наркотиками

На контрольно-пропускном пункте киевского аэропорта Борисполь украинские пограничники задержали гражданку России, которая провозила наркотики, сообщает Госпогранслужба Украины.

По информации ведомства, россиянка 1980 года рождения прибыла в Киев рейсом Минск — Киев и не предоставила разрешающих пересечение границы документов. По словам пограничников, россиянка находилась в состоянии наркотического опьянения, а в результате проверки служебная собака обнаружила у нее в сумочке наркотики. «В ней пограничники нашли два свертка в фольге с веществом белого цвета», — заключили в Госпогранслужбе Украины

По информации украинских пограничников, россиянка заявила им, что прибыла на Украину для работы в фирме по продаже билетов. Документов, удостоверяющих личность, она при себе не имела.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Сумской области украинскими пограничниками были задержаны трое российских граждан. Среди них оказались двое мужчин 39 и 27 лет и подросток 15 лет. Взрослые мужчины имели при себе документы. Один из них был арестован на трое суток. Подростка передали службе по делам детей Краснопольской райадминистрации для принятия предусмотренных законодательством мер.