Песков прокомментировал работу ЦБ по санации банков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Банк России самостоятелен в вопросах санации банков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Процесс регулирования банковского сектора находится полностью в руках и компетенции Центробанка. Никаких согласований действия Центробанка не требуют. ЦБ полностью контролирует ситуацию в плане обеспечения стабильности в банковском секторе. Это не требует согласования с Кремлем», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил «слова в поддержку Центробанка и Эльвиры Набиуллиной».

Так, в марте Владимир Путин заявил, что ЦБ под руководством Набиуллиной «сделал очень многое для стабилизации ситуации в экономике» и для стабильного развития банковского сектора.

21 сентября Банк России принял решение о санации Бинбанка, который занимает 12-е место по размеру активов. Санация пройдет по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора. Также ЦБ займется повышением финансовой устойчивости Рост Банка, обязательства по санации которого ранее взял на себя Бинбанк.