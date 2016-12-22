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В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка
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В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка
Общество, 12:40
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В Стамбуле у здания суда произошла перестрелка

При перестрелке около дворца правосудия стамбульского района Чаглаян пострадал один человек, сообщает газета Hurriyet.

По данным издания, перестрелка произошла между двумя группами людей на площади перед зданием суда в Чаглаяне. По данным турецкого телеканала Haber Turk, арестованы семь человек. Как выяснила газета Yeni Şafak, произошла перестрелка между двумя сторонами судебного процесса. После того как один человек был ранен, полиция задержала всех участвовавших в потасовке.

В то же время турецкое издание Gazete 9 сообщает о двух раненых в результате столкновения. Кроме того, оно сообщает, что похожий конфликт между теми же людьми уже имел место 15 сентября.

Видео: Babus Selam Haber‏ / Twitter

На месте происшествия работают правоохранители и бригады скорой помощи.

В конце августа во время перестрелки у дворца правосудия района Картал в Стамбуле пострадали два человека. Конфликт произошел между двумя группами людей во время судебного заседания по уголовному делу. Полиция вывела спорящих на улицу, где ссора переросла в перестрелку. Нападавшие скрылись на автомобиле. По данным камер видеонаблюдения, их было трое. Они бросили автомобиль у заправки и сбежали.

Теги: суд , пострадавшие , перестрелка , Стамбул
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