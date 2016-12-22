Сторожевик «Пытливый» сменил в Средиземноморье фрегат «Адмирал Эссен»

Сторожевик «Пытливый» сменил в Средиземноморье ушедший в Севастополь фрегат «Адмирал Эссен» — носитель крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачев, передает «Интерфакс».

По словам Трухачева, «Адмирал Эссен» отправился к месту постоянной дислокации.

«На основе плановой ротации сил фрегат в составе соединения сменил сторожевой корабль ЧФ «Пытливый», — сказал Трухачев.

«Адмирал Эссен» 5 сентября нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепрайону рядом с населенным пунктом Эш-Шула, который удерживался группой боевиков.

Как сообщали в Минобороны, ракеты уничтожили как «крупное скопление боевиков», так и ряд объектов инфраструктуры ИГ — пункты управления и узел связи, склады с вооружением и боеприпасами и завод по ремонту бронетехники.