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СКР проверит невыплату зарплаты застрявшим в Намибии российским морякам
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СКР проверит невыплату зарплаты застрявшим в Намибии российским морякам
Общество, 11:38
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СКР проверит невыплату зарплаты застрявшим в Намибии российским морякам

Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) начало проверку невыплаты зарплат российским морякам в Намибии, которые находятся в стране уже около девяти месяцев. Об этом говорится в сообщении регионального управления СКР на транспорте.

По информации ведомства, СКР проверяет достоверность размещенной в СМИ информации о том, что у берегов Намибии на рейде порта Уолфиш-Бей стоит судно Sheriff с семью российскими моряками, которые не получают зарплату с февраля 2017 года. Приморский следственный отдел регионального управления СКР на транспорте проводит процессуальную проверку по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По результатам проверки должно быть принято процессуальное решение.

В мае РБК узнал, что судно Sheriff с российскими моряками на борту было арестовано местными властями. Арест был проведен по требованию кредиторов. Корабль принадлежал перуанской компании J. Wiludi & Asociados Consul Tores en Pesca S.A.C. Ltd., которая отдала судно во временный лизинг намибийской фирме. В феврале контракт с ней был расторгнут, однако перуанская фирма также отказалась заниматься судном. Российские моряки остались на судне, им была продлена виза на три месяца. В случае если они покинут Намибию, им будет затруднительно урегулировать финансовые вопросы. В феврале в Намибии находились 13 российских моряков.

В начале августа моряки российского судна «Вайтбокс Волга», приписанного к порту Таганрог, начали бессрочную акцию протеста в турецком порту Тузла из-за невыплаты зарплат. Долг по зарплате оператора судна — российской компании Imflot Logistics LLC — составил $70 тыс. (более 4 млн руб. за период март—июль 2017 года, а также ноябрь 2016 года). Владельцами судна являются граждане Турции.
 

Теги: СКР , моряки , Намибия , невыплаты зарплат
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