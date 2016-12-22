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Экс-премьер Казахстана досрочно вышел из колонии
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Экс-премьер Казахстана досрочно вышел из колонии
Политика, 10:58
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Экс-премьер Казахстана досрочно вышел из колонии

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов досрочно вышел на свободу из колонии АК159/18 в поселке Карабас Карагандинской области, где отбывал срок за коррупционные преступления, передает Tengri News.

Как рассказал экс-премьер агентству, он еще «не определился» с планами на будущее. «Время покажет, чем займусь. Сейчас я поеду домой», — сказал он журналистам.

Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов был задержан осенью 2014 года после визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Карагандинскую область, где глава государства выслушал жалобы местных предпринимателей на органы власти. В ноябре Ахметова поместили под домашний арест, вслед за заключением в СИЗО бывшего губернатора Карагандинской области Бауыржана Абдишева. В декабре 2015 года экс-премьер был признан виновным в присвоении и растрате чужого имущества, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Ахметова приговорили к 10 годам колонии с конфискацией имущества. Защита бывшего премьера обжаловала приговор.

В марте 2016 года приговор Ахметову был смягчен — с 10 до 8 лет колонии с конфискацией имущества, так как экс-премьер в полном объеме возместил нанесенный ущерб — 2 млрд 254 млн 445 тыс. 707 тенге (более $6,5 млн). В свою очередь, бывший политик полностью признал свою вину.

Серик Ахметов руководил правительством Казахстана с 2012 по 2014 год, а затем назначен на пост министра обороны страны.

Теги: освобождение , Казахстан , Серик Ахметов , экс-премьер
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