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Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов
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Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов
Общество, 10:49
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Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов

Большинство россиян видят необходимость в работе школьных психологов. По мнению 76% участников опроса ВЦИОМ (результаты исследований имеются в распоряжении РБК), наличие такого специалиста в учебном заведении позволит предотвратить случаи, подобные произошедшему в ивантеевской школе, где девятиклассник открыл стрельбу на уроке.

В то же время 21% респондентов не считает, что работа психолога позволит предотвратить такие инциденты, 3% затруднились ответить.

При этом школьные психологи есть не во всех учебных заведениях. О наличии подобных специалистов в школах, где обучаются их дети и внуки, заявили 54% респондентов, а об отсутствии — 34%. Психологи в школах занимаются диагностикой (50%), консультируют детей и учителей (38%), проводят коррекционные (25%) и просвещающие мероприятия (26%).

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 15–16 сентября. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность ошибки не превышает 3,5%.

Ранее в сентябре после инцидента в ивантеевской школе глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила вернуть в школы ставки психологов.

5 сентября ученик 9 «А» школы №1 в подмосковной Ивантеевке открыл стрельбу на уроке по информатике. Подросток опоздал на урок, из-за чего у него возник конфликт с преподавателем. Тогда школьник ударил учительницу топориком для мяса по голове, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета и разбросал самодельные дымовые шашки. ​В результате инцидента пострадали четыре человека. Подросток был взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате  два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.
 

Теги: ВЦИОМ , Ивантеевка , Опрос , психолог
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