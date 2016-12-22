Большинство россиян заявили о необходимости работы школьных психологов

Большинство россиян видят необходимость в работе школьных психологов. По мнению 76% участников опроса ВЦИОМ (результаты исследований имеются в распоряжении РБК), наличие такого специалиста в учебном заведении позволит предотвратить случаи, подобные произошедшему в ивантеевской школе, где девятиклассник открыл стрельбу на уроке.

В то же время 21% респондентов не считает, что работа психолога позволит предотвратить такие инциденты, 3% затруднились ответить.

При этом школьные психологи есть не во всех учебных заведениях. О наличии подобных специалистов в школах, где обучаются их дети и внуки, заявили 54% респондентов, а об отсутствии — 34%. Психологи в школах занимаются диагностикой (50%), консультируют детей и учителей (38%), проводят коррекционные (25%) и просвещающие мероприятия (26%).

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 15–16 сентября. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность ошибки не превышает 3,5%.

Ранее в сентябре после инцидента в ивантеевской школе глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила вернуть в школы ставки психологов.

5 сентября ученик 9 «А» школы №1 в подмосковной Ивантеевке открыл стрельбу на уроке по информатике. Подросток опоздал на урок, из-за чего у него возник конфликт с преподавателем. Тогда школьник ударил учительницу топориком для мяса по голове, после чего несколько раз выстрелил из травматического пистолета и разбросал самодельные дымовые шашки. ​В результате инцидента пострадали четыре человека. Подросток был взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.



