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Забайкальские шахтеры прекратили голодовку после выплаты зарплаты
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Забайкальские шахтеры прекратили голодовку после выплаты зарплаты
Общество, 09:44
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Забайкальские шахтеры прекратили голодовку после выплаты зарплаты

Работники Дарасунского рудника в Забайкалье прекратили начатую в понедельник голодовку после того, как им была погашена задолженность по зарплате, заявили в пресс-службе губернатора региона. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как сообщили агентству, первый транш в размере 11,8 млн руб. поступил на счета предприятия 19 сентября. Общая задолженность достигла 38 млн руб. ​«Оставшиеся средства были перечислены 20 сентября, после чего шахтеры приняли решение прекратить голодовку», — рассказали агентству в пресс-службе губернатора Забайкалья.

Как передает «Интерфакс», сейчас в поселке Верхне-Дарасунский, близ которого расположен рудник, находится первый вице-премьер правительства региона Александр Кулаков. Он решает оставшиеся вопросы по урегулированию конфликта. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова потребовала проконтролировать выплату задолженности по зарплате.

Шахтеры в Забайкалье начали голодовку 18 сентября. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате. В тот же день по факту невыплаты зарплат в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) начали процессуальную проверку. 19 сентября проверку в отношении ООО «Дарасунский рудник» начала уже прокуратура Забайкальского края. Как передает портал Sib.net, к 20 сентября число голодающих достигло 50 человек. В то же время, согласно данным прокуратуры, днем 18 сентября в голодовке участвовали 19 человек, а к 20 сентября — 29.

Это уже вторая акция протеста на Дарасунском руднике. В апреле 2017 года прокуратурой Тунгокоченского района проводилась проверка по факту задержки выплаты аванса на руднике, а в мае 80 шахтеров отказались покидать шахту «Юго-Западная» из-за задержки выплаты зарплаты на два дня. 18 мая было объявлено о закрытии шахты из-за ее убыточности. 19 мая руководство предприятия объявило о простое шахты, а с 20 мая начало массовые сокращения горняков. В ситуацию вмешались губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В конце июня бывшего директора ООО «Дарасунский рудник» Юрия Бусыгина, допустившего задержки зарплаты, суд признал виновным по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В июле 656 работников рудника подали иски к работодателю на сумму более 31 млн руб. (удовлетворено 554 заявления) из-за задолженности по зарплате с октября 2016 года по май 2017 года. Часть решений не вступила в силу из-за обжалования ответчиком. Исполняющему обязанности директора ООО «Дарасунский рудник» Евгению Рогалеву прокуратура вынесла предупреждение о возбуждении уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Затягивание удовлетворения исков по задолженности зарплаты стало поводом для голодовки шахтеров.

Теги: зарплата , голодовка , Забайкалье , шахтеры , Дарасунский рудник
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