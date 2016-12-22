Роскомнадзор выявил нарушения в работе иностранных операторов в России

С января Роскомнадзор зафиксировал 403 нарушения со стороны иностранных операторов связи, которые работают на приграничных с Россией территориях. Об этом говорится в отчете Главного радиочастотного центра при Роскомнадзоре, который оказался в распоряжении «Коммерсанта».

​Как отмечает издание, больше всего нарушений было зафиксировано со стороны китайских и финских операторов (117 и 197 соответственно). Среди тех, кто отступает от заключенных соглашений, также есть компании из Эстонии (38 случаев), Латвии (9), Литвы (6), Белоруссии (12), Украины (21), Абхазии (3) и другие. В целом, свидетельствуют данные статистики, общее число нарушений по сравнению с прошлым годом снизилось — по итогам 2016 года ведомство зафиксировало 715 случаев.

Замглавы Роскомнадзора Олег Иванов разговоре с газетой пояснил, что зафиксированные нарушения касались координационных соглашений между администрациями связи государств по вопросам расположения базовых станций, мощности их излучения, использования операторами частотных каналов.

В свою очередь, нарушали это соглашение и с российской стороны: так из 139 зафиксированных случаев 81 пришелся на «МегаФон», 32 — на «ВымпелКом», 16 — на МТС и 10 на Tele2. Если смотреть на общую динамику этого показателя по годам, то все операторы, за исключением «ВымпелКома», сократили число нарушений (в 2016 году их было 146).

Соглашение, о котором идет речь, предполагает введение операторами ограничений на мощности излучения своих базовых станций, которые могут создавать помехи и не позволять качественно покрывать находящиеся вдоль границы населенные пункты. Для абонентов это может грозить подключением к роумингу и неожиданными списаниями из-за этого средств со счетов мобильных телефонов.