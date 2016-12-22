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Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрд
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Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрд
Бизнес, 07:12
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Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрд

Американская корпорация Google и тайванский производитель смартфонов и планшетов HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрд, передает Reuters.

По данным агентства, в рамках сделки некоторые сотрудники HTC, многие из которых уже работают с американской корпорацией по разработке нового смартфона Pixel, перейдут в Google. Кроме того, Google получит «неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность тайваньской фирмы».

«Эти будущие коллеги [из HTC] — удивительные люди, с которыми мы уже тесно работали на линии разработки смартфонов Pixel, и мы рады осознавать, что мы можем сделать вместе, уже как одна команда», — сказал представитель Google Рик Остерло. Как сообщает The Verge, генеральный директор HTC Шер Вонг, в свою очередь, заявила, что соглашение «обеспечит продолжение инноваций» в HTC.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.

Теги: Китай , Поезд , скорый поезд
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