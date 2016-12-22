Власти Сеула утвердили выделение $8 млн на гумпомощь Пхеньяну

Правительство Южной Кореи одобрило выделение $8 млн на гуманитарную помощь Пхеньяну после введения санкций Совбеза ООН против КНДР. Об этом сообщает Yonhap.

​По данным агентства, Сеул выделит средства для поддержки детей и беременных женщин в Северной Корее, учитывая «грозящий им гуманитарный кризис».​ «Правительство позднее определит сроки направления средств и объема траншей с учетом различных факторов, таких как состояние межкорейских отношений», — сообщили в правительстве.

В Сеуле подчеркнули, что приняли решение «независимо от политических соображений». Согласно докладу ООН, около 72% — 24,9 млн северокорейцев страдают от нехватки продовольствия. Среди них 1,3 млн детей и беременных женщин, утверждает Yonhap. По данным ЮНИСЕФ, в особой группе риска дети до пяти лет.

Совет Безопасности ООН одобрил разработанную США резолюцию о введении новых санкций в отношении КНДР 12 сентября. Как отмечал телеканал CNN, этот ответный шаг был принят спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.



Согласно источнику телеканала, документ был призван ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт из страны текстиля, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, а также остановить совместные проекты Пхеньяна с другими странами.

Ранее, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6 баллов.