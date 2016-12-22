Минсельхоз предложил компенсации фермерам при затяжных дождях

Минсельхоз предложил страховые выплаты аграриям в случае затяжных дождей при сборе урожая или при раннем установлении снежного покрова. Об этом говорится в перечне изменений министерства к федеральному закону, поступившем в «Известия».

При этом, согласно постановлению правительства, компенсация при преждевременном установлении снежного покрова уже предусмотрена. Выплаты в случае гибели урожая предусмотрены в том числе при засухе, заморозках, переувлажнении почвы, наводнении, шторме, сильном снегопаде, сели и природном пожаре.

Согласно поправкам Минсельхоза, страхование с господдержкой распространяется как на выращивание сельскохозяйственных культур, так и на животноводство, причем такие выплаты выделяются «из финансирования отдельных регионов».

Как рассказал газете глава Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, расширение перечня природных явлений лишь повысит стоимость страхования и снизит доступность услуги. «К тому же предложенные Минсельхозом риски не относятся к основным», — пояснил эксперт. По его словам, на одни засуху и суховеи пришлось 70% выплат в период 2016-2017 годов.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что таких новвоведений «недостаточно». «В настоящее время нет гарантии, что получишь выплаты», — сказал Корбут.​ По данным «Известий», в поправках Минсельхоза предусмотрено, что заявку на выплаты можно будет подавать через местные органы аграрнопромышленного комплекса.

