СМИ узнали о прекращении партнерства итальянского Corneliani с Bosco

Итальянский мужской бренд одежды Corneliani прекратил сотрудничество ​с группой Bosco di Ciliegi, принадлежащей российскому бизнесмену Михаилу Куснировичу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

По данным собеседников газеты, Corneliani решил сменить партнера на рынке, дальнейшим развитием бренда в России будет заниматься холдинг Mercury — крупнейший в России оператор люксовых брендов. Как отмечают собеседники «Коммерсанта», у итальянского бренда был договор с Bosco на 5 лет, его решили не продлевать. Так, бутик Corneliani в ГУМе — одном из основных активов Bosco — уже закрыт.

В разговоре с «Коммерсантом» представители Bosco подтвердили завершение сотрудничества с Corneliani.

​Как сообщили газете в пресс-службе Mercury, несколько недель назад бутик Corneliani открылся в ЦУМе (управляется Mercury) на площади 150 кв м., при этом планируется открыть еще один корнер площадью 190 кв. м в Crocus City Mall. Кроме того, до конца 2017 года бренд откроет свой бутик в Доме ленинградской торговли (ДЛТ) в Санкт-Петербурге.