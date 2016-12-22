В Индонезии произошло землетрясение в 6 баллов

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает австралийская телесеть 9news.

​Землетрясение произошло «возле острова Ява», который находится в составе Индонезии, в 10 утра по местному времени. Информации об угрозе цунами не поступало.

По данным сайта Earthquake Track, магнитуда землетрясения составила 5,7 баллов, его очаг залегает на глубине 588 км. За последние 24 часа это третье землетрясение в регионе.

Ранее крупное землетрясение произошло в Мексике, его магнитуда превысила 7 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. По последним данным, число погибших составило 248 человек.