Вице-президент США раскритиковал деятельность СПЧ ООН

Виец-президент США Майк Пенс раскритиковал деятельность Совета по правам человека (СПЧ) ООН, заявив, что организация «не заслуживает своего имени». Об этом Пенс заявил на заседании Совбеза ООН, передает телеканал CNN.

«Сегодня Совет по правам человека ООН действительно привлекает и приветствует многих из худших нарушителей прав человека в мире. Большинство членов Совета не соответствуют даже самым основным стандартам в области прав человека», — сказал Пенс.

По мнению американского вице-президента, СПЧ стал форумом обвинений и «антисемитизма» против Израиля. Кроме того, он заявил, что в США считают члена-СПЧ Кубу «репрессивным режимом», а Венесуэлу — «диктатурой», «подрывающей» демократию. «Необходимо реформировать членство Совета и его работу», — добавил Пенс.

В феврале со ссылкой на истоники Politico сообщало, что США может выйти из Совета по правам человека ООН. В частности собеседники издания также рассказывали, что американские власти недовольны позицией совета по отношению к Израилю и нахождением в СПЧ государств, нарушающих права человека.