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В Москве машина скорой помощи столкнулась с Mercedes
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В Москве машина скорой помощи столкнулась с Mercedes
Общество, 00:31
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В Москве машина скорой помощи столкнулась с Mercedes

Машина скорой помощи столкнулась с Mercedes на юго-западе Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД.

По информации агентства, авария произошла на улице Каховка. «В результате ДТП пострадали два человека: водитель скорой помощи и медик», — сказал представитель полиции.

Как уточняет агентство «Москва», автомобили столкнулись на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка.

Ранее в столице машина скорой помощи столкнулась с «легковушкой» на пересечении Ленинского и Университетского проспектов, при столкновении «скорая» опрокинулась на бок. В результате аварии, как сообщали РБК в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Москве, пострадали три человека.​

Теги: Москва , авария , ДТП , «скорая помощь»
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