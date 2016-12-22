В Москве машина скорой помощи столкнулась с Mercedes

Машина скорой помощи столкнулась с Mercedes на юго-западе Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД.

По информации агентства, авария произошла на улице Каховка. «В результате ДТП пострадали два человека: водитель скорой помощи и медик», — сказал представитель полиции.

Как уточняет агентство «Москва», автомобили столкнулись на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Каховка.

Ранее в столице машина скорой помощи столкнулась с «легковушкой» на пересечении Ленинского и Университетского проспектов, при столкновении «скорая» опрокинулась на бок. В результате аварии, как сообщали РБК в пресс-службе УГИБДД главного управления МВД по Москве, пострадали три человека.​