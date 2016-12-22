В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Эрдогана

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу и телефонный разговор в ближайшее время. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль «прорабатывает» детали возможных контактов двух лидеров.

Ранее президент Турции, выступая на деловом форуме в Нью-Йорке, сообщил о намерении провести встречу с Владимиром Путиным в четверг, 28 сентября. По данным агентства Anadolu, Эрдоган не стал уточнять, где именно пройдет встреча. «В понедельник мы проведем телефонный разговор с господином Путиным, а в четверг у нас запланирован ужин», — заявил турецкий президент.

О том, что Эрдоган и Трамп договорились о личной встрече, стало известно 10 сентября. Агентство Anadolu со ссылкой на источники сообщало, что президенты планировали встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако российский лидер не принял в этом году в ней участие.

Последняя встреча Эрдогана и Путина состоялась в начале июля во время саммита G20 в Германии. Лидеры двух стран обсудили продвижение урегулирования сирийского конфликта, реализацию проекта «Турецкого потока», а также строительство атомной электростанции «Аккую».