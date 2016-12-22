Фонд Ди Каприо пожертвовал рекордные за свою историю $20 млн

Благотворительный фонд американского актера Леонардо Ди Каприо Leonardo DiCaprio Foundation выделил рекордные за свою историю $20 млн долларов, которые будут переведены 100 организациям на программы по защите окружающей среды. Об этом сообщается на сайте фонда.

Во время конференции по изменению климата в Йельском университете Ди Каприо заявил, что его фонд «поддерживает работу 100 организаций» как в США, так и за пределами страны. «Эти грантополучатели занимаются активной деятельностью на местах, защищают наши океаны, леса и находящиеся под угрозой исчезновения виды для будущих поколений и решают неотложные, существующие проблемы изменения климата», — заявил актер.

Ди Каприо сказал, что необходимо принимать меры по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.​ Ди Каприо отметил, что главный вызов — найти «новые пути для жизнедеятельности» человека. По словам актера, нужно «нанять миллионы человек и сделать каждого из них защитником чистоты воздуха и питьевой воды». «Мы должны требовать у политиков признать науку, изучающую изменения климата, и призвать их взять на себя смелые обязательства, пока не поздно», — сказал актер.

Как отмечается на сайте, $3,5 млн из 20 млн будут выделены на программу по изменению климата, $6,3 млн — на программу по сохранению дикой природы и ландшафта, $3,7 млн — на программу по сохранению океана и морской жизни, $4 млн — на программу инноваций, медиа и технологий, $796 тыс. — на программу помощи коренным народам. На переход штата Калифорния к возобновляемым источникам энергии фонд Ди Каприо планирует выделить $1,4 млн.

В конце августа сообщалось, что фонд Ди Каприо передал $1 млн на помощь в восстановлении южных регионов США, которые пострадали от удара урагана «Харви», жертвами которого стали 40 человек.

Фонд Леонардо Ди Каприо был основан в 1998 году, сообщается на сайте организации. Миссия фонда — защищать дикую природу. Фонд «предлагает решения, как восстановить находящийся под угрозой баланс в экосистеме, обеспечить здоровье и благополучие населяющих Землю видов».​