Новак рассказал об интересе ЛУКОЙЛа к месторождениям в Алжире

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ интересуется участием в тендерах на разработку месторождений в Алжире. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

По словам Новака, компании интересны тендеры и на шельфе, и на суше.

Алжир является одним из крупнейших производителей природного газа. Это дает 30% ВВП, 60% доходной части госбюджета и 95% экспортной выручки. По запасам нефти Алжир находится на 15-м месте в мире и на 11-м по ее экспорту.

В конце августа стало известно, что ЛУКОЙЛ изучает возможность продажи своего швейцарского нефтетрейдера Litasco. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники на рынке, это связано с санкциями, которые осложняют привлечение новых средств.

Как сообщал собеседник агентства, продажа Litasco может состо​яться уже до конца этого года. По мнению источника, это станет первым шагом к продаже всех зарубежных активов компании.