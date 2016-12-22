СМИ узнали об экстренной посадке в Перми самолета китайской авиакомпании

Самолет китайской авиакомпании, следовавший рейсом Пекин — Дюссельдорф, совершил вынужденную посадку в Перми из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских службах, передает «Интерфакс».



Как рассказал собеседник агентства, командир самолета А330 сообщил, что одному из пассажиров на борту стало плохо. По его словам, у мужчины был приступ хронического заболевания. Экипаж самолета запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту. Борту разрешили приземлиться в Перми.



Позже выяснилось, что вынужденную посадку совершил самолет Air Chinа. Пассажир, которому стало плохо на борту самолета, умер, рассказал агентству источник в службе скорой помощи Перми. По словам собеседника «Интерфакса», после приземления самолета на его борт поднялись медики, но на момент посадки мужчина «находился в состоянии клинической смерти». Как рассказал источник, реанимировать пассажира самолета не удалось.

По данным собеседника агентства, умершим был гражданин Германии. На данный момент решается вопрос о репатриации тела мужчины.