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Дуров рассказал о гражданстве Сент-Китса и Невиса
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Дуров рассказал о гражданстве Сент-Китса и Невиса
Общество, 20:36
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Дуров рассказал о гражданстве Сент-Китса и Невиса

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о паспорте государства на Карибских островах Сент-Китс и Невис.​ Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте», комментируя появившийся в интернете скан его паспорта.

По его словам, гражданство в Сент-Китсе и Невисе позволяет без виз въезжать в ЕС и Великобританию. Дуров отметил, что в Сент-Китсе он никогда не был, а паспорт этого государства можно получить, не покидая Европу. «Паспорт с тех пор уже обновил (на первом кончились страницы), так что распространение этого скана вреда не несет», — сказал Дуров.

О том, что Дуров путешествует, используя паспорт Сент-Китса, в 2015 году писала газета Financial Times.

В 2014 году сообщалось, что Дуров стал гражданином Сент-Китса и Невиса, пожертвовав $250 тыс. в Сахарный фонд (организация, созданная для поддержания программы получения гражданства путем инвестиций). Паспорт этого государства позволяет без виз посещать 132 страны мира, в том числе страны ЕС и Великобританию.

Павел Дуров в 2014 году обращался к своим сторонникам с просьбой помочь выбрать страну, в которой могла бы разместиться штаб-квартира его новой компании. «Мы не любим бюрократию, полицейские режимы, активно вмешивающиеся в дела граждан правительства, войны, социализм и чрезмерное регулирование. Нам нравятся свобода, стабильная правовая система, свободные рынки, нейтралитет и гражданские права», — заявлял Дуров.

Теги: гражданство , «ВКонтакте» , Павел Дуров
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