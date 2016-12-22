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В Эрмитаже отказались проводить реконструкцию штурма Зимнего дворца
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В Эрмитаже отказались проводить реконструкцию штурма Зимнего дворца
Общество, 19:26
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В Эрмитаже отказались проводить реконструкцию штурма Зимнего дворца

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отверг идею провести реконструкцию штурма Зимнего дворца к 100-летию Октябрьской революции. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что музей планирует провести ряд мероприятий «на улице, на площади» перед Зимним дворцом. «Мы отбились от некоторого количества совершенно безумных идей», — отметил Михаил Пиотровский.

Среди них идея провести реконструкцию штурма Зимнего дворца. Пиотровский сказал, что вся революция 1917 года была построена как «подражание Французской революции». «Если царь отрекся, то всё равно его нужно судить и казнить, потому что так было у французов. Если есть дворец, то дворец обязательно надо штурмовать, чтобы было, как в Тюильри», — заметил директор Эрмитажа.

Пиотровский упомянул режиссера Сергея Эйзенштейна, который снял по мотивам штурма Зимнего дворца фильм «Октябрь» в 1928 году. По словам директора Эрмитажа, режиссер показал это событие «пафосно», «будто всё было так, как в Париже». После фильма «Октябрь» французский режиссер Жан Ренуар снял в 1938 году фильм «Марсельеза», заметил Пиотровский. По его словам, французский кинематографист снял фильм «уже по лекалам Эйзенштейна».

Директор Эрмитажа упомянул, что к 100-летию Октябрьской революции также поступало предложение построить на Дворцовой площади каток и поставить на нем ледовую оперетту «Принцесса Анастасия». «Но тут, я думаю, «Матильда» помогла», — заметил Пиотровский.

Сам Эрмитаж в своих стенах откроет 25 октября выставку, посвященную событиям октября 1917 года, рассказал директор музея. Пиотровский отметил, что на данный момент проходят «точечные выставки», которые «сольются в большую». «Это будет рассказ обо всем серьезном, кроме штурма: Временное правительство, Ленсовет, эвакуация Эрмитажа, арест Временного правительства», — рассказал директор Эрмитажа.

Пиотровский посетовал, что в 2017 году Эрмитаж «проиграл битву за Дворцовую площадь, потому что на сторону врагов встал город». По словам директора музея, все мероприятия, которые проводятся там, устраивают городские организации, и на площади «бесконечно» строятся сцены.

Теги: День Октябрьской революции , Эрмитаж , Реконструкция
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