Путин рассказал о возможности россиян отмечать праздники круглый год

Президент Владимир Путин заявил, что в России можно отмечать праздники круглый год. Об этом он сказал во время встречи в Кремле с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, передает «РИА Новости».

«Великая, очень большая, многонациональная, многоконфессиональная. Нам всё время есть что отметить», — сказал Путин. Он напомнил, что в среду, 20 сентября, отмечается иудейский Новый год. Российский лидер поздравил Лазара и Бороду с этим праздником.



Путин рассказал, что с 21 на 22 сентября Новый год отмечают мусульмане. «Пророк завещал другие праздники более торжественно отмечать, чем Новый год», — заметил президент. Он добавил, что затем Новый год отмечают христиане, а после — буддисты. «То есть круглый год есть что отметить», — заключил Путин,



На сайте Кремля опубликовано поздравление Путина с Новым годом по иудейскому календарю. Как отметил российский президент, празднование начала года является «важным событием» в «жизни еврейской общины, дань глубокого уважения историческому, духовному наследию предков, их самобытной культуре и обычаям». Путин порадовался, что к многовековым традициям еврейские общины приобщают молодое поколение. «В праздничные дни последователи иудаизма подводят итоги пройденного пути, строят планы на будущее и ощущают особую ответственность за благополучие тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — отметил российский лидер. Президент пожелал иудеям «счастливого, сладкого года, мира и успехов».

В правительстве России 18 сентября согласовали график рабочих и выходных дней на 2018 год. Согласно документу, на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января. В первую неделю мая рабочими будут только 3 и 4 мая. Кроме того, четырехдневные выходные дни ждут россиян в марте — с 8-го по 11-е.