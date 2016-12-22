Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз фруктов из Сербии

Россельхознадзор заявил, что ограничит ввоз из Сербии фруктов, если при их проверке будут обнаружены подкарантинные объекты, сообщается на сайте ведомства.

Участились случаи ввоза в Россию подкарантинных фруктов из Сербии, которые заражены восточной плодожоркой, отметили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, в период с августа по сентябрь карантинные объекты были обнаружены в 12 партиях нектаринов, слив и персиков.

«В связи с этим Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг», — отмечается в сообщении.

​​Роспотребнадзор в июле заявил, что за первое полугодие 2017 года снял с реализации почти 400 т некачественных овощей и фруктов. По информации ведомства, доля некачественной импортной продукции составила более 80%.



За первые шесть месяцев по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовали более 93 тыс. проб фруктов и овощей, уточняли в Роспотребнадзоре. Удельный вес проб продукции, которые не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию нежелательных химических агентов, составил 0,6%. По импортной пищевой продукции этот показатель составил 0,5%, а по импортным бахчевым культурам — 2,9%.