После выброса газа из скважины в Оренбургской области возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после разгерметизации нефтяной скважины в Оренбургской области, которая сопровождалась выбросом в атмосферу сероводорода, приведшим к отравлению местных жителей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 20 сентября произошел выброс газо-нефтяной воздушной смеси во время ремонта скважины, которая расположена на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Выброшенный сероводород унесло ветром в сторону поселка Самородово, откуда госпитализировали 22 несовершеннолетних в возрасте от четырех до 17 лет с диагнозом «отравление сероводородом».

Разгерметизация нефтяной скважины произошла на скважине № 1105-2, которая находится в 32 км к югу от Оренбурга. Представитель «Газпром нефти» в разговоре с РБК уточнял, что скважина принадлежит «дочке» компании — «Газпромнефть-Оренбургу».

В «Газпромнефть-Оренбурге» в ответ на запрос РБК сообщили, что «выброс жидкости и газа» произошел во время ремонтных работ, которые проводила Бузулукская нефтесервисная компания.



Источник РБК, близкий к региональному Минприроды, рассказал, что специалисты ведомства произвели замеры и не обнаружили превышений предельно допустимой концентрации. Спустя пять часов аварию ликвидировали.



Заместитель главврача городской клинической больницы №6 Оренбурга Елена Строкина сообщила РБК, что врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное. «Симптоматика отравления — в основном тошнота», — говорила она.