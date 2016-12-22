Минкультуры нашло пользу в поимке поджигателей авто адвоката Учителя

Задержание лидера и двух участников организации «Христианское государство», которых подозревают в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, положительно повлияет на прокат картины. Об этом «Интерфаксу» заявил глава департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов в среду.

«Люди, которое сомневаются, сейчас показывать картину или нет, увидят, что государство принимает меры и показало свою полную дееспособность», — сказал Тельнов.

Он также добавил, что Минкультуры благодарит ​МВД «за быстрое реагирование». По его словам, «меньше недели назад министр культуры направил письмо в адрес министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой «оказать содействие в ситуации, связанной с кинокартиной «Матильда», с угрозами в адрес кинотеатров, с экстремистской деятельностью». «Сегодня мы узнали, что задержаны и устроители поджогов, и действующее лицо, которое занималось экстремистской деятельностью», — сказал Тельнов.

Неизвестные подожгли в Москве 11 сентября две машины рядом с домом, где работает Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя. Рядом с автомобилями были разбросаны листовки с надписью «Гореть за «Матильду».

По подозрению в поджоге 20 сентября были задержаны лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин и еще два человека. По факту поджога возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).