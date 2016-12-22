Дворкович подтвердил переговоры о возможной покупке доли En+ Дерипаски

Китайская «Хуасинь» (CEFC) действительно ведет переговоры о покупке доли в холдинге En+ Олега Дерипаски, об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на Российско-Китайской межправительственной комиссии по топливно-энергетическому сотрудничеству, передает ТАСС.

«Переговоры есть, но мы сегодня это подробно не обсуждали. На уровне экспертов всё обсуждалось. Там нет разногласий», — рассказал Дворкович.

Он отметил, что переговоры ведутся на коммерческой основе, однако есть и политическая поддержка. По его словам, конкретные цифры в рамках межправкомиссии не обсуждались.

За неделю до этого о вероятности покупки En+ сообщал Reuters со ссылкой на источники. По их словам, CEFC может стать якорным инвестором, покупая пакет акций во время IPO En+, запланированного на конец 2017 года. Для китайской компании эта сделка может стать следующим шагом после покупки доли в «Роснефти».

В компании Дерипаски эту информацию тогда не подтвердили, но и не опровергли. Через день информацию о переговорах подтвердили источники РБК, близкие к сделке.

В июле китайская CEFC подписала генеральное соглашение с группой «Базовый элемент», подконтрольной Дерипаске. Документ подразумевал долгосрочное сотрудничество, в рамках которого стороны договорились развивать совместные проекты «в производстве, финансах, логистике, базовой инфраструктуре и других сферах».

В начале сентября китайская CEFC объявила о покупке у консорциума, в который входит швейцарская Glencore и катарский инвестфонд QIA, 14,16% акций «Роснефти».​ Сумма сделки составила $9,1 млрд. Согласно заключенному контракту, Glencore и QIA сохранили за собой 0,5 и 4,7% «Роснефти» соответственно.

CEFC была создана в 2002 году, компания ведет бизнес в области энергетики и финансов.

