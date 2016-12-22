В Бинбанке сообщили о продлении времени работы отделений на два часа

Бинбанк продлил на два часа время работы своих отделений в период с 20 по 22 сентября включительно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Бинбанка.

«Средств, предоставленных Бинбанку Центробанком, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами», — отмечается в сообщении банка. В нем также указывается, что для работы в контакт-центрах и офисах по всей территории России привлечены дополнительные сотрудники.

Отмечается, что в офисах и банкоматах Бинбанка в настоящий момент находится «достаточный объем» наличных средств, и при желании клиенты могут снять свои средства.

«У клиентов нет никаких оснований для беспокойства, банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты», — подчеркивается в сообщении банка.

Ранее о том, что банк продолжит работу в обычном режиме и выполнит обязательства перед клиентами «без промедления», сообщал председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

Ранее 20 сентября владелец Бинбанка попросил Банк России (ЦБ) провести санацию банка с помощью Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). По словам источников РБК, акционеры кредитной организации до последнего времени предпринимали попытки договориться с Центробанком и навести порядок в продажах активов.

Позднее ЦБ принял решение выделить средства для поддержания ликвидности Бинбанка «на основании обращения кредитной организации». Об этом РБК также сообщал источник, близкий к Центробанку.

Бинбанк за последние несколько месяцев показал сокращение объемов ликвидности, которая покрывает краткосрочные обязательства кредитной организации. За два месяца показатель ликвидности сократился со 160 млрд до 100 млрд руб. Кредитные организации и госкомпании вывели из Бинбанка более 30% средств в августе 2017 года. Тогда же физлица забрали из Бинбанка около 19 млрд руб.