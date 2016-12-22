МИД выразил протест из-за осквернения в Польше воинских мемориалов

МИД России выразил протест в связи с актами вандализма на мемориалах советских солдатам в Польше. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что акты вандализма были совершены в Варшаве на кладбище-мавзолее воинов Красной армии и в городе Ольштын на севере страны. Кроме того, в городе Сосновец на юге республики неизвестные выломали и похитили металлическую плиту, на которой были написаны имена военнослужащих, захороненных в братской могиле, рассказали в МИД России.

«Хулиганы осквернили места памяти тех, кто в борьбе с нацизмом погиб, в том числе и за то, чтобы поляки могли жить сегодня», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД России отметили, что акты вандализма в отношении памятников советских воинов приобретают «повальный характер» и совершаются «при недвусмысленном попустительстве официальной Варшавы», которая, по мнению российского ведомства, одобряет снос советских и российских мемориалов.

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Польши устранить последствия «кощунственных действий вандалов», привести памятники в порядок и наказать виновных.

Во вторник, 19 сентября, сообщалось, что на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве вандалы в ночь на 18 сентября исписали оскорбительными надписями памятники советским солдатам. В связи с произошедшим посольство России в Польше выразило протест польским властям, рассказали РБК в российском дипломатическом представительстве.

Военное мемориальное кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве было заложено в 1950 году. На площади 19,2 га находятся могилы 22 тыс. советских солдат, которые погибли во время освобождения Польши от войск нацисткой Германии.