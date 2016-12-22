Ростовских шахтеров оштрафовали после обращения к Путину

Шахтеров ростовского города Гуково оштрафовали после того, как они обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой о невыплате заработной платы, рассказала РБК общественница Татьяна Авачева, которая стала инициатором требований выплатить долги по зарплате горнякам.

«15 сентября двое активистов вышли с плакатами «Прокуратура, помоги вернуть 68 млн руб. шахтерам» и «Президент, спаси шахтеров». Почти сразу же пикетчиков скрутили и отвезли в отдел полиции, где продержали пять часов. Всё это время каждого из нас по отдельности нагло и бесцеремонно допрашивали без адвокатов сотрудники Центра по противодействию экстремизму, угрозами заставляя подписать любые документы», — рассказала Авачева. РБК направил запрос в отдел МВД по городу Гуково.

В тот же вечер, отметила Авачева, Гуковский районный суд присудил ей штраф в 10 тыс. руб., а двум другим активистам — по 20 тыс. руб. каждому (копия постановления суда есть у РБК) по ст. 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). При этом это были одиночные пикеты на расстоянии в 300 м друг от друга, которые не требуют согласования, отметила активистка.

«Всё это из-за нашего пешего протестного похода в сторону Ростова и того, что создали «Народное единство», в рамках которого сделали обращение в адрес президента», — считает Авачева. В сентябре организаторы общественного движения «Народное единство», в состав которого входят шахтеры, в своем меморандуме призвали Владимира Путина заключить «новый общественный договор».

«Внимание полиции связано с тем, что обратились к Путину сначала в меморандуме, потом — на пикете. Тут не может быть никаких совпадений», — заявил РБК представитель инициативной группы шахтеров и других работников группы компаний «Кингкоул» Валерий Дьяконов.