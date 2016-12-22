В частном секторе в Ростова-на-Дону произошел пожар

В частном секторе в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 250 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«По адресу 11-я Линия, 35 загорелся дом. Площадь пожара составила 250 кв. м, огнем повреждено три строения, одно — полностью. С места были эвакуированы восемь человек, пострадавших нет. В 13:23 мск открытое горение было ликвидировано, на месте работали 12 единиц техники и 42 человека личного состава», — рассказали в пресс-службе. Собеседник пресс-службы ГУ МЧС отметила, что причины пожара выясняются.

При этом «РИА Новости» в областном МЧС сообщили, что из домов было эвакуировано около 20 человек.

В Ростове-на-Дону 21 августа произошел крупный пожар. Возгорание началось в частном секторе, пламя охватило сразу десять домов, а позднее перекинулось и на соседние постройки. Пожар уничтожил 117 домов. Возгорание удалось полностью потушить только спустя сутки, 22 августа.

По факту пожара главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества).